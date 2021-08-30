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Tunceli’deki yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli’deki yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor

Tunceli’deki yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor

Hozat İlçesi Tanzi bölgesindeki orman yangını

İlk Müdahale Orman Yangınları Jandarma Orman Yangını Helikopter 

-Yangına müdahale eden helikopter
-Yangın bölgesinden görüntüler
-Yangına müdahale eden söndürme uçağı
-Bölgeye giden helikopter
-Yangın bölgesine su taşıyan söndürme helikopteri
-Yangın söndürme çalışmasına katılan 2 helikopter
-Bölgeye giden helikopter
-Yangın bölgesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkında çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam ediyor. Tunceli’nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Munzur Vadisi Milli Parkında geçtiğimiz günlerde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ve 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etmeye başladı.
Çalışmalara ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hozat Tanzi bölgesi üzerinde çıkan örtü yangını tamamen kontrol altına alınmış, alan içerisinde ve civarındaki münferit tütmeler karadan ve havadan müdahale ile soğutulmaktadır. Tunceli-Ovacık arası Fırtına Veli Çeşmesi üzeri Milli Park içerisindeki örtü yangını sabah erken saatlerde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmış, karadan ve havadan müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi. (ET-YRT
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