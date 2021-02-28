Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 3 sığınak imha edildi

-askerlerin sığınağı kazması



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonun tespit edilen 3 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada:“ Eren-7 (Munzur- Mercan) Operasyonları Devam ediyor . Tunceli merkez ve ilçelerimizde bugün de devam eden operasyonlarda çeşitli bölgelerde 3 adet sığınak bulunmuş ve bulunan sığınaklar, içlerindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilmiştir” denildi.



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