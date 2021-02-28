Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 3 sığınak imha edildi

Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 3 sığınak imha edildi

telefon görüntüsü

-askerlerin sığınağı kazması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de devam eden Eren-7 Munzur-Mercan operasyonun tespit edilen 3 sığınak içindeki malzemelerle imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada:“ Eren-7 (Munzur- Mercan) Operasyonları Devam ediyor . Tunceli merkez ve ilçelerimizde bugün de devam eden operasyonlarda çeşitli bölgelerde 3 adet sığınak bulunmuş ve bulunan sığınaklar, içlerindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilmiştir” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı