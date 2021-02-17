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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tunceli’deki 4.1'lik deprem 'herhangi bir olumsuzluk yok'

- Tunceli’deki 4.1'lik deprem 'herhangi bir olumsuzluk yok'

Tunceli kent merkezinden görüntü

( TUNCELİ ) - Tunceli’deki 4.1'lik deprem "herhangi bir olumsuzluk yok" TUNCELİ

Deprem 


- Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli-Pülümür İlçemizde, bugün saat 13.02'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir” denildi. (ET-HİV-
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