Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Elektrik Kablosu Teröristler Kalaşnikof 


- Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda merkez kırsalında 8 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada:”Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 100 adet kalaşnikof fişeği, 11 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet saat devreli düzenek, 1 adet pil bloğu, 1 adet akü, 2 adet küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet güneş paneli, 1 adet soba, 2 adet uyku tulumu, 30 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi. (ET-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement