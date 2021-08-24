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Tunceli’de teröristlerin inleri imha edildi
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de teröristlerin inleri imha edildi

Tunceli’de teröristlerin inleri imha edildi

Ele geçirilen malzemeler

Terör Operasyon Terörist Teröristler Çakmak Gazı 

-Detay görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 7 adet uyku tulumu 2 adet tüp, 40 metre jiletli tel, 1 adet ısıtıcı, 2 adet su deposu bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 adet çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
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