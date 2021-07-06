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Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi

fotoğraflar

Terör El Bombası Operasyon Piyade Terör Örgütü 

-arşiv görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi. Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Tunceli’nin Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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