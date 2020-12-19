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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Tunceli’nin en işlek caddesinin boş görüntüsü

Polis Köpek Sokak Köpekleri 

-Zabıta ekipleri
-Tunceli tabelası ve önünde yatan sokak köpekleri
-Boş sokaklardan detaylar
-MOBESE direğindeki kuşlar
-Kentin en işlek sokağının boş hali
-Sokak detayları

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diğer hafta sonlarında olduğu gibi bugün de kentin en işlek caddeleri boş kaldı. Covid-19’la mücadele kapsamında üçüncü haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşların uydu. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Kısıtlamaya kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de tam olarak uyulduğu belirtildi.
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