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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli’de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

Tunceli’de Mart ayında yağan kar, 20 köy yolunu kapattı

Yolu kapalı bulunan köyden görüntü

Bild Köy Yolları Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Kar yağışı fotoğrafları

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de Mart ayında yağan kar iki ilçede 20 köy yolunu ulaşıma kapattı. Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün yanı sıra Tunceli’de de etkili oldu. Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Pülümür’de 11 ve Nazımiye’de ise 9 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı bildirildi.
Öteyandan, bugün de bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarıldı. (ET-HİV-
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