Tunceli’de köy okulları ve anasınıfları yüz yüze eğitim için hazır

-Okul tabelası

-Vali Mehmet Ali Özkan’ın öğrencilere bayrak ve hediye vermesi

-Vali Mehmet Ali Özkan’ın sınıfları gezmesi

-Sınıflarda oturan öğrenciler

-Vali Özkan’ın öğrencilerle konuşması

-Okulun hazırlanan lavaboları

-Vali Mehmet Ali Özkan’ın konuşması

-İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’nin konuşması

-Hasan Demir isimli öğrencinin konuşması

-Irmak Yener isimli öğrencinin konuşması

-Nida Aras isimli öğrencinin konuşması



( TUNCELİ )- Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacak okullarda incelemelerde bulundu TUNCELİ



- Tunceli’de açılacak olan köy okulları ve anasınıfları eğitim ve öğretim faaliyetine hazır hale getirildi.

15 Şubat tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okulları ve anasınıflarında pandemi nedeniyle tedbirler alınarak hazırlandı.Vali Mehmet Ali Özkan’da beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetine hazır hale getirilen merkeze bağlı Burmageçit Köyü İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.Okullarını özleyen öğrenciler ve veliler tarafından karşılanan Vali Özkan, öğrencilere Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.Okulu gezen Vali Özkan, öğrencilerle de sohbet etti. Vali Özkan, “bu süreçte en çok hemşehrilerimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülkemiz genelinde bu süreç içerisinde planlanan, belirlenen ve iletilen tüm kurallara riayet ederek bu süreci en iyi yöneten, söz yerindeyse vefat eden insanlarımız da var. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. En az acıyla atlatan illerden biri de Tunceli ili oldu. Bu vesileyle hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Pandemi sürecinden en çok 65 yaş üzeri vatandaşlar ve çocukların etkilendiğini belirten Vali Özkan, “Alınan tedbirlere riayet etmemiz özellikle Tuncelili insanlarımızın bu kurallara göstermiş olduğu riayet neticesinde geldiğimiz noktada salgında mücadelede en iyi illerden biriyiz. Bugün buraya öğrencilerimiz temsilen geldiler. Özledik, diye geldiler. Pazartesi günü de resmen okullarına devam edecekler. Tabi çocuklarımızın okullarına devam etmesinin kuralı maske, mesafe ve temizliktir. Hepimizin bu üçlemeye riayet etmesi, uyması gerekiyor” diye konuştu.

15 Şubat tarihinde bin 610 öğrencinin 160 öğretmen nezaretinde eğitim-öğretim faaliyetine başlayacağını aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Geçen hafta yapılan değerlendirmelerde ilimizde herhangi bir pozitif vaka olan öğretmen ve öğrencimiz yok.Pazartesi günü için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Eğitim öğretim faaliyetine başlayacak tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Uzun süredir yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrenciler de Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimi heyecanla beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Hasan Demirbilek , “Okullar açılacağı için çok heyecanlıyım. Öğretmenimi, arkadaşlarımı özledim” derken, Irmak Yener’de, “Arkadaşlarımla eğlenmeyi, öğretmenimle kitap okumayı özledim”şeklinde konuştu.

(ET-HİV-



loading...