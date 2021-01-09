Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de köy evinde yangın

Tunceli’de köy evinde yangın

Yangın

Yangına Müdahale Trol 

-Ekiplerin müdahalesi

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, Pülümür ilçesinde bağlı Kabadal Köyü’nde Rıza Köse’nin evinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen nedenle evin çatı bölümü yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar durumu ilçe belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evin çatı kısmının tamamı yandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı