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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de kısıtlama sessizliği

Tunceli’de kısıtlama sessizliği

Boş sokaklar

Polis Zabıta 

-Sokaklardan detaylar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki hafta sonlarında olduğu gibi kentin en işlek caddeleri sessizliğe büründü. Covid-19’la mücadele kapsamında 4. haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşlar uydu. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ve zabıta ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.
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