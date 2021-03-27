Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tunceli’de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

Tunceli’de kar 138 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kar yağışı ve tipi

Köy Yolları Yağan Kar Yağışı 

-Karayolunda çalışma yürüten ekipler
-Pülümür İlçe merkezine yağan kar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 138 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açmak için çalışmalara başladı.
Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Pülümür’de 40, Nazımiye’de 21, Mazgirt’te 20, Hozat’ta 17, Pertek’te 12, Ovacık’ta 11 ve Çemişgezek’te 7 olmak üzere toplam 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekip, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yetkililer Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri kaya düşmesi ve buzlanmaya karşı uyardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement