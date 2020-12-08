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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Tunceli’de flamingo görüntülendi

- Tunceli’de flamingo görüntülendi

Flamingo

Vaşak Keçi Dağ Keçisi Flamingo Doğa Fotoğrafçısı 

-Flamingo (fotoğrafları)

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de göç yolunda sürüden ayrıldığı düşünülen flamingo görüntülendi. Nazımiye İlçesi’ne bağlı Aşağı Doluca Köyü’nde doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş tarafından flamingo görüntülendi. Flamingoya daha önce bölgede görmediğini aktaran Boztaş, muhtemelen göç yolunda sürüden ayrıldığını belirtti.
Daha önce vaşak, dağ keçisi, 200’e yakın kuş türünü fotoğrafladığını aktaran Boztaş, “Flamingoların Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayıp kışın yaklaşmasıyla daha sıcak bölgelere göç ettiğini biliyorum. Köyümüzde daha önce flamingoya denk gelmedim. Bu birey muhtemelen göç yolunda sürüden ayrılmış diye düşünüyorum ”dedi.
(ET-HİV-
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