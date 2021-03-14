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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Tunceli’de ev yangını

Tunceli’de ev yangını

-Evden detay

Ev Yangını Trol 

--itfaiyenin çalışması
--çıkan dumanalar
--genel ve detay

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de bir köyde meydana gelen yangında 2 katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Ersoy’a ait 2 katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden Ersoy, eşiyle birlikte dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını daha fazla büyümende kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. (SA-HİV-
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