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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tunceli’de Eren-7 operasyonunda 9 sığınak imha edildi

Tunceli’de Eren-7 operasyonunda 9 sığınak imha edildi

Bulunan sığınaktan cep telefonu ile çekilen detayı

Elektrik Kablosu Cep Telefonu Kalaşnikof 

-Arşiv operasyon görüntüsü

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonda Ovacık kırsalında 9 sığınak imha edildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada:“ Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün 9 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 8 adet pil bloğu, 1 adet soba, 1 adet batarya, 2 adet büyük tüp, 10 adet küçük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 100 metre ip, 20 adet büyük pil, 150 metre sera naylonu, 1 kg çivi, 20 metre branda, 10 kg şeker, 5 kilogram çay, 10 litre yağ ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi. Öte yandan Operasyon kapsamında dünde Ovacık kırsalında 17 sığınak imha edilmişti.
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