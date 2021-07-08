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Tunceli’de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli’de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

Tunceli’de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

yangından detaylar

Bild Geçmiş Olsun Yangın Altın Trol 

-fotoğraflar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.Yangın, ilçeye bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik'e ait tarlada istiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinaları alevlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Öte yandan, olay yerine giderek incelemelerde bulunan Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, üretici Orhan Çelik'e geçmiş olsun temennilerini iletti.
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