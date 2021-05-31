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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tunceli’de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası

Tunceli’de, ceza infaz kurumlarına kitap bağışı kampanyası

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Ali Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan’ın standı izlemesi

Misyon Kütüphane İşbirliği Protokolü Hassasiyet 

-Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş’In açıklaması
-Atbaş ve Asan’ın kitap bağışında bulunması
-Kitap bağışında bulunan adliye personeli

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de, Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. İlk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan yaptı.Başsavcı Atbaş yaptı. Ayrıca valilik önündeki stant dışında da şehrin belirli noktalarında kitap bağışı için stantlar kurulacağını da ifade etti.
Açıklamada bulunan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, “Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri'nde kütüphane kurulması için işbirliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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