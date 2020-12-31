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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tunceli’de bir ağılda 27 koyun izdihamdan telef oldu

Tunceli’de bir ağılda 27 koyun izdihamdan telef oldu

-telef koyunlardan detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

Bild Hayvancılık Hayvan 


- Tunceli’de bir köyde, çadır ağılda bulunan 27 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Hayvanlarını telef halde bulan Güzel Gündoğdu, ilk değerlendirme de koyunların dışardan duydukları sesten korkarak yaşadıkları izdiham dolayısıyla telef olduğunun düşünüldüğünün aktardı. Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesine bağlı Yukarı Gülbahçe köyünde hayvancılıkla uğraşan Güzel Gündoğdu’ya ait koyunların bulunduğu çadır ağılın kapısını açtığında 27 adet koyunun telef olduğunu gördü.Gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Gündoğdu, durumu ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Bölgeye giden ekipler telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.Yapılan ilk incelemede koyunların barınak civarına gelen yabani hayvandan korkup yaşanan izdihamla birbirlerini ezdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. “2020’nin acı süprizini yaşadık” Durumdan duyduğu üzüntüsünü aktaran hayvanların sahibi Güzel Gündoğdu,”Koyunlarıma ot vermek için ahıra gittim. İçeri girince korkunç manzarayı gördüm. Hayvanlarım yerde yatıyordu. Baktım bende ne olduğunu anlamadım. Hemen Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradım. Muhtemelen hayvanlarımızın bulunduğu barınağın yanına yabani bir hayvan gelmiş olabilir. Biz ondan şüpheleniyoruz. Bu da 2020'nin son gününde bize yaşattığı acı sürpriz oldu,çok üzüntülüyüm destek bekliyorum” dedi.

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