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TUNCELİ - Bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNCELİ - Bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

TUNCELİ - Bayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendi

- Helikopterin uçuş için hazırlanması - Helikopterdeki görevlilerin kara yollarındaki araçları denetlemesi - Kara yollarında seyreden araçlar - Sürücülerin kontrol noktalarındaki ekiplerce denetlenmesiBayram tatili dönüş trafiği helikopterle denetlendiTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de Kurban Bayramı sonrası helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.Bayram tatilinin sona ermesiyle dönüş yoluna geçenlerin oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle Tunceli 'de de jandarma ve emniyet ekipleri denetimlerini arttırdı.Kenti diğer illere bağlayan yollarda trafik akışının güvenli şekilde sağlayan ekiplere, helikopterle havadan destek verildi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı ve Jandarma Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Ersin Erhan ile beraberindeki görevliler, Tunceli - Kovancılar, Tunceli - Elazığ ve Pertek - Tunceli kara yolu üzerinde helikopterle denetim gerçekleştirdi.Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, cezai işlem uygulandı.Trafik kazalarının önüne geçmek için hız denetimi ve emniyet kemeri kontrolünü sürdüren ekipler, kentin çeşitli noktalarında drone ve radar uygulamasına devam ediyor.Bu arada Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre bayram tatili boyunca da kentten 189 bin 298 aracın geçtiği bildirildi.

Trafik Kuralları Bayram Tatili Hız Denetimi Emniyet Kemeri Trafik Denetimi 

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