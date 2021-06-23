TUNCELİ - Bakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret etti
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin partililer tarafından karşılanması - Bakan Pakdemirli'nin Tunceli AK Parti İl Başkanlığı binasına girişi - Bakan Pakdemirli'nin buradaki hatıra defterine yazı yazması - Bakan Pakdemirli'ye AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın tarafından hediye takdim edilmesiBakan Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret ettiTUNCELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Tunceli İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde çiçekle karşılanan Pakdemirli, burada partililerle bir süre sohbet etti.AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ve Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli ile de bir süre görüşen Pakdemirli, ziyaretin ardından kentteki bir otelde sektör temsilcileriyle toplantı yaptı.Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
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