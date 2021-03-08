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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TUNCELİ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

TUNCELİ - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

- Kentteki YerAltı Çarşısı Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisi - Kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin yürüyüş yapması - Tunceli Tunceli 'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda, Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce fotoğraf sergisi açıldı ve stantlar kuruldu.Meydanda bir araya gelen kadınlar, alandaki sergiyi gezdi, hatıra köşesinde fotoğraf çektirdi.Vali Mehmet Ali Özkan da kentin çeşitli noktalarında kadın esnaf ve çalışanları ziyaret ederek "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" baskılı turuncu maske ve gül dağıtımı gerçekleştirdi. - Kayıp Doku'nun ailesi yürüyüş düzenlediKentte, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi de kızlarının bulunması için yürüyüş yaptı.Seyit Rıza Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Gülistan Doku'nun ablası Aygül, annesi Bedriye ve babası Haşim Doku, Atatürk Mahallesi'ndeki Valilik binası girişine karanfil bıraktı.

Fotoğraf Sergisi Irak 

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