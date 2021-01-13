Tunca Nehri taştı ‘kırmızı alarm’ durumu devam ediyor



- Edirne’de, 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan’dan alan Tunca Nehri’nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak, kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Nehir yer yer yatağından taştı. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanı sular altında kaldı. Bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri üzerine nehir suları çıkarak, bölgeye ulaşım kara yoluna kapandı. Tunca'da debi artışı durdu DSİ verilerine göre, Su akacağı ölçüm istasyonunda Tunca Nehri 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı. (KU-



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