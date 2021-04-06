TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

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-Başkan Hüsrev ile röp.

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu)‘in düzenlediği ve akademik komisyonu tarafından belirlenen ödüller, pandemi önlemleri nedeniyle dijital ortamda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine canlı görüntülü olarak bağlanan Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ eserini seslendirdiği anlar ise duygusal dakikalara sahne oldu. Kurulduğu günden bugüne hem sosyal kampanyaları hem de çalışmalarıyla adını duyurmayı başaran TÜMBİFED yeniden fark oluşturacak bir çalışma için bir araya geldi. Kendi alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan TÜMBİFED Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri Komisyonu’nun aylarca süren çalışmaları sonucu insanlık adına katkı sağlayan kişi ve kuruluşları ödüllendirdi. İçlerinde Cüneyt Arkın, Ahmet Hakan, Yekta Saraç gibi alanında başarılı isimlerinde yer aldığı komisyon tarafından belirlenen kişiler, pandemi şartları nedeniyle tek tek ziyaret edilerek ödülleri kendilerine sunuldu. TÜMBİFED Genel Başkanı ile jüri başkanlarının ödülleri takdim ederek konuşmalarını gerçekleştirdiği anlar ise samimi dakikalara sahne oldu. “Tarafsız tespit sonucu ödüllerini sahipleriyle buluşturduk” Ödül töreni sonrası konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, “Pandemi kurallarından ötürü ödül törenimiz biraz gecikmeli oldu. Bugün de pandemi kurallarına uyarak, az katılımlı sanal ortam üzerinden ilgi ve alakası yüksek olan ve tarafsız bir tespit çalışması sonucunda ödül törenimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz programla birlikte ödüller sahibini buldu. Bugün burada sadece proje yapmak için değil, önemli çalışmalara imza atan kişileri bir kez daha hatırlamak ve ödüllendirmek için buradaydık” diye konuştu.





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