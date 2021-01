Tüm Yurt tek nefes oldu, İstiklal Marşı'nı okudu

-Bakan Selçuk'un açıklamaları



( ANKARA ) -- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Türkiye’nin her bir yönünden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden 10 binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu" ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye’nin her bir yönünden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden 10 binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün akşam sosyal medya hesabından duyurduğu çağrısında bugün Yurdun dört bir yanındaki okullarda bayrak töreni yapılıp, İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullarda bayrak töreni yapılamayıp, İstiklal Marşı okunamıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu geleneği yaşatmak için dün sosyal medya hesabından tüm yurda çağrıda bulunarak vatandaşları bayrak töreninde davet etti. Bayrak töreni geleneğini yaşatmak adına bugün 81 ilde 70 bini aşkın okulda İstiklal Marşı çalındı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta Bakanlığın merkez binasından katılarak İstiklal Marşı'nı okudu. Gerçekleşen tören ardından açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk şunları dedi: "Bayrak Töreni hepimizin hayatında, okullarda çok çok özel hatırları olan törenler ancak salgın şartları nedeniyle bu konuda bazı yüz yüze İstiklal Marşımızı okuma konusunda elbette bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. Sadece TRT EBA ekranlarında, televizyonlarda, canlı derslerde çocuklarımıza her Pazartesi İstiklal Marşımızı okuyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında, bu konuda daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşımızı yüz yüze okuyalım, beraber okuyalım istedik. Türkiye’nin her bir yönünden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden 10 binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. Ben inanıyorum ki, balkonlardan, sokaklardan esnaflarımız, insanlarımız, çalışanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bugün yaptığımız bu faaliyetle İstiklal Marşımızın okunuşu ile ilgili çocuklarımız da, öğretmenlerimiz de başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Ben tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum ve hepsine güzel bir hafta diliyorum." (ALİ-BC -



loading...