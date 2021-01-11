Tüm illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

- Korona virüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye’nin tüm illerinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başladı. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Bu kısıtlamalar, aksi bir karar alınıncaya uygulanmaya devam edilecek.
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