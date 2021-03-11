Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu

Tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu

İstiklal Marşının Okunması

Sivil Toplum Kuruluşu Sosyal Medya Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde kaymakamdan esnafa, öğrencisinden öğretmenine, idarecisinden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm ilçe İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesi üzerine Kastamonu’nun Daday ilçesinde tüm ilçe halkının katılımıyla İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın 100’üncü yılı anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Halk Oyunları Antrenörü Nilgün Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi Ercan Türkmen önderliğinde ‘Daday İstiklal Marşını Okuyor’ projesi geliştirildi. Etkinlik kapsamında Daday İlçe Kaymakamı Mehmet Sert başta olmak üzere kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, okul idarecileri, esnaf, siyasi parti temsilcileri gibi tüm ilçe halkının katılımıyla İstiklal Marşı okundu. İlçenin tarihi ve kültürel güzelliklerinin de yansıtıldığı, ‘Daday İstiklal Marşı’nı Okuyor’ isimli video kaydı, sosyal medyada yayınlandıktan kısa bir süre sonra çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak beğenildi. (Vİ-HFV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement