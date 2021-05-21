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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tüm camilerde Filistin için dua edildi

Tüm camilerde Filistin için dua edildi

Cuma namazı hutbesi

Cuma Hutbesi Cuma Namazı Maneviyat Gözyaşı Saldırı 

-Genel Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Bu hafta cuma hutbesinde Filistin'de yaşanan katliam karşısında Müslümanların birbirine sıkıca bağlanması gerektiği belirtilerek, İsrail'in zulmü altındaki Müslümanlar için dua edildi.Filistin’de 13 gündür İsrail’in saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Müslüman şehit oldu. İsrail’in katlettiği Müslümanlar için bu hafta kılınan cuma namazında dualar edildi. Camilerde okunan cuma hutbesinde İsrail’in gözü dönmüş haline dikkat çekilerek, “Hak ve hukuk tanımayan zorbalar, çocuk, yaşlı, kadın demeden mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırıyor. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve çevresindeki Müslümanları, baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor, yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksa’nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. ‘Kahhâr’ olan Rabbimiz, zalimleri kahru perişan edecektir” denildi.Yaşanan katliam karşısında Müslümanların birbirine sıkıca bağlanması gerektiği ifade edilen hutbede “Bugün Filistin’de yaşananlar bize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Gün, Müslüman idrakiyle yola revan olup Rabbimize samimiyetimizi arz etme günüdür. Gün, Sevgili Peygamberimizin ümmet idealini kuşanma günüdür. Gün, kardeşlerimizle bir olma günüdür” ifadelerine yer verildi.

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