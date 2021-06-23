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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tüm araçlar tek tek çevrildi, her yer didik didik arandı

Tüm araçlar tek tek çevrildi, her yer didik didik arandı

droneden görüntü

Güzergah Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-köpeklerin aramasından görüntü
-polis ekiplerinin detaylı aramasından görüntü
-şahısların üstlerinin aranmasından görüntü
-çıkan aparattan görüntü
-araçların aranmasından görüntü
-fırtına ve shodow un aranmasından görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Koku alan köpekler araçları inceledi DÜZCE

- Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehirlerde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklığında uygulama gerçekleştirildi.
Düzce'de de Kaynaşlı Uygulama noktasında yapılan denetimlerde onlarca araç tek tek denetime girerken, koku alan köpeklerde araçlar içerisinde inceleme yaptı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak düzenlenen uygulama Kaynaşlı uygulama noktasında gerçekleştirildi.
Havadan droneler ile güzergah üzerinden geçen tüm araçlar kontrol edilirken, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de araç sürücüleri ile yolcuları didik didik aradı. Jandarma ekiplerinin kokuya duyarlı köpeği Fırıtına ile Düzce İl Emniyetin kokuya duyarlı köpeği Shadow'da durdurulan araçlarda uyuşturucu aradı. Yapılan aramalarda 1 araç içerisinde köpekler uyuşturucu kokusunu alınca ekipler araç içerisinde detaylı arama yaptı. Şahsın üzerinde uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilirken, araçta uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada çevrilen 107 araçta bulunan 288 kişinin kontrolleri yapıldı. (EB-ALI-
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