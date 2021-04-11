Tulumbacıların gözü kulağı olan 131 yıllık gözetleme kulesi

-Remzi Karataş röportaj



( AFYON KARAHİSAR-DRONE-ÖZEL)- 130 yıllık tarihi yangın gözetleme kulesi kentin kendisine olan vefa borcunun ödemesini bekliyor- Bir zamanlar yüzlerce canın kurtarılmasına vesilen olmuşken şimdilerde harabeye döndü AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da 1890’lı yıllarda Osmanlı döneminde yapılan ve 1980’lere kadar kullanılan ‘yangın gözetleme kulesi’ aradan geçen yıllarda atıl duruma geçti. Bir zamanlar yüzlerce can ile birlikte vatandaşın mallarının kurtarılmasına vesile olan ve bina şimdiki görüntüsü ile adeta vefasızlığın örneği oldu. Tarihi Karahisar Kalesi’nin karşısındaki Hıdırlık tepesine 1890’lı yıllarda yangın gözetleme kulesi olarak yapılan ahşap bina o dönem Osmanlı’nın itfaiye teşkilatı olan tulumbacıların kentteki adeta gözü ve kulağı oldu. Kentin en yüksek tepelerden biri olan Hıdırlık’a yapılan kule yıllarca çıkan yangınların görülmesinden ve tulumbacılara iletilerek yüzlerce canın kurtarılmasına vesile olurken aynı zamanda vatandaşların mal güvenliklerinin de korunmasını sağladı. 1950 yıllardan sonra ise binanın yangın gözetleme ile birlikte Ramazan topu patlatıldığı ve siren çalma merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi. Bina yıkılmaya yüz tuttu Yapıldıktan yaklaşık 100 yıl sonra yani 1980 yılından itibaren ise teknolojide yaşanan gelişmeler ile bina atıl duruma geçti. 1990 yıllarda ise sahip çıkılmayınca özellikle madde kullanıcılarının mekanı haline gelen bina yakılıp, yıkılarak tahrip edilince adeta harabeye döndü. Bir zamanlar işlevi ve konumu itibari ile kentin en önemli binalarından biri olan kule sahipsizlikten atıl duruma geçmekle kalmadı aynı zamanda yıkılmaya da yüz tuttu. “Bina restore edilip tarihe kazandırılmalı” Binanın bulunduğu Fakipaşa Mahallesi Muhtarı Remzi Karataş, mahalleli olarak binanın durumuna çok üzüldüklerini kaydederek, sadece Fakipaşa mahallesi değil Afyonkarahisar’ın geçmişten dolayı binaya vefa borcunun olduğunu dile getirdi. Binanın yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldığı gibi Ramazan aylarında da top patlatmak için kullanıldığını da belirterek, binanın kesinlikle restore edilip tarihe kazandırılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan binanın içler acısı hali ise İhlas Haber Ajansı



kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi. (GC-



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