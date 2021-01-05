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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
TÜGVA'lı gençlerden görev başındaki polislere destek ziyareti

TÜGVA'lı gençlerden görev başındaki polislere destek ziyareti

-polis noktasında polislere destek ziyaretinden detaylar

Polis Güvenlik Güçleri Polis Noktası Soma 

--tügva soma temsilcisi ibrahim gürcan açıklama

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler polis noktalarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek 'Her zaman polisimizin yanındayız.' mesajı verdi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ikramlarda bulunan gençler sahada görev yapan polisleri de ziyaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan, "TÜGVA olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanındayız. Bugün onlarla beraber olmak istedik. Her zaman onların yanındayız. Onlara destek vermek, onların yanında olmak istedik bu soğuk havada. TÜGVA olarak her zaman iyiliğin, adaletin, ahlakın yanında olan gençler olarak bugün de onların yanındayız. Her zaman polisimin yanındayız. Allah ayaklarına taş değirmesin." dedi.

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