TÜGŞAV Şırnak Şube başkanı şehit ailesi ile iftar açtı

-Şehit Yakını Ziyaret

-İftar Açmaları

-Mert Yiğit Türkan konuşması

-Orhan Erik Konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- TÜGŞAV (Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı) Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, 1996 yılında Hakkari'de şehit olan korucu Hekim Erik'in kardeşi Silopi ilçesinde şehit yakını Orhan Erik'in evini ziyaret ederek, beraber iftar açtı. Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı genel merkezince alınan karar doğrultusunda, Ramazan Ayı boyunca şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesi kapsamında, Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesinde ikamet eden 1996 yılında teröristlerce girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucu Hekim Erik'in kardeşi Orhan Erik'i ziyaret etti. Ezan okunduktan sonra iftarını açan Başkan Türkan, burada hane halkıyla bir süre sohbet etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, 1996 yılında PKK'lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Hekim Erik'in yakınını ziyaret ettiklerini belirterek; "Genel merkezimizce alınan karar doğrultusunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde şehit yakınlarımızın evlerini ziyaret ediyoruz. Onların kapılarını her zaman çalacağız."dedi.

Yapılan ziyaretten memnun kaldığını dile getiren şehit yakını Orhan Erik de, gurur duyduğunu belirterek, vatan için önceden olduğu gibi şimdi de bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi.



Erik, Vakıf yetkililerine teşekkür ederek, sürekli dayanışma içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.



loading...