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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tuğlaların arasından çorap çorap bonzai çıktı: 1'i çocuk 5 kişi yakalandı

Tuğlaların arasından çorap çorap bonzai çıktı: 1'i çocuk 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu bulunma anı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda tespit edilen 5 şahsın üzerinde ve oturdukları yerin çevresinde yapılan aramada, 120 fişek bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 45 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan H.B., E.B., Ö.A. ve Ş.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılırken, yaşı küçük A.P. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
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