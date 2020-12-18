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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Tuğba Anlak’ın öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

Tuğba Anlak’ın öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

Duruşma çıkışı açıklama

Hastane Diana Amed Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi.İstanbul Arnavutköy'de yeni taşınacağı evinde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak’ın ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu SEGBİS yoluyla bağlanırken, Tuğba Anlak’ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.“Silahın nasıl ateş ettiğini bilmiyorum”Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Murat Uslu, “Maktul silaha dokunmadı. Silah, elimde yere bakar vaziyetteyken bir anda ateş aldı. Silahı ben kurmadım. Silahı ölen kişi bana vermişti. Olay gününe kadar poşetin içinde duruyordu. Silahın kendiliğinden nasıl ateş ettiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandı.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve müştekilerin vekillerine bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmalarını için süre vererek duruşmayı erteledi.Tuğba Anlak’ın ablası Ümmüye Anlak ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkani Müjgan Tozbey Erden duruşma çıkışında yaptıkları açıklamada sanıkların cezalandırılmasını talep etti.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Uslu'nun ‘kasten öldürme', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer şüpheliler Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise ‘kasten öldürmeye yardım' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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