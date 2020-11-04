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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti

Tüfekle vurulan köpeğine sarılarak böyle feryat etti

Aliye Kaçmaz’ın köpeğine sarılarak feryat etmesi

Jandarma Sarılar Karahisar Labrador Genç Kadın 

-Vurulan köpekten görüntü
-Köpeğin gömülmesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-- Bahçeye tuvaletini yapması için çıkarılan köpek tüfekle vurularak telef edildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da iddiaya göre Antalya’dan misafirliğe gelen kadının tuvaletini yapmak için bahçe çıkardığı köpeği tüfekle vurularak telef edildi. Hayvanı kanlar içinde gören genç kadın ise köpeğine sarılarak sinir krizleri geçirdi.Olay, Dinar ilçesine bağlı Duman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliye Kaçmaz ailesini ziyaret etmek için Antalya’dan köye geldi. Yanında getirdiği labrador cinsi Ateş isimli köpeği bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için evin bahçesine çıktıktan hemen sonra silah sesi geldi. Sesin geldiği yöne giden Kaçmaz köpeğinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Ardından aile üyeleri ile birlikte köpeğe müdahale etmeye çalışan Kaçmaz hayvanın telef olduğunu görünce sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı.
‘Ben sensiz ne yaparım oğlum aç gözünü’ diyerek feryat eden genç kadını anne ve babası güçlükle sakinleştirebildi. Telef olan hayvan sonrasında ailenin uygun gördüğü bir yere gömüldü.Olayın ardından ailenin ihbarı ile bölgeye gelen jandarma ekipleri ise hayvanı vurduğu öne sürülen T.A.'yı ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktı.
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