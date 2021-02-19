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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 6 yaşındaki yeğenini öldürdü

Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 6 yaşındaki yeğenini öldürdü

adli tıp detay görüntüler

Adli Tıp Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cenaze aracının gelmesi
-cenazenin tabutla beraber araca konması
-yakınlarının ağlaması ve feryat etmesi
-yeğenini öldüren amcanın fotoğrafı
-ölen çocuğun fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir şahıs, evde tüfeğini temizlediği esnada tüfeğin bir anda ateş alması sonucu yanlışlıkla 6 yaşındaki yeğenini öldürdü. Yeğenini yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen amca polis ekiplerine teslim oldu.Olay, Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi'nde bulunan bir evde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (20), ağabeyi Bilal K. (35) ve yeğeni Fatih K. (6) aynı evde yaşıyordu. Sabah saatlerinde erken uyanan Ali K., evde bulunan av tüfeğini temizlemeye başladı.
Ali K.'nın temizlediği av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ise aynı odada uyumakta olan yeğeni Fatih K.'nin karın bölgesine isabet etti.Amcası tarafından yanlışlıkla öldürüldüYaşanan olayın ardından sesleri duyan vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri amcası tarafından yanlışlıkla vurulan Fatih K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Amcası tarafından yanlışlıkla öldürülen Fatih K.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yakınları sinir krizi geçirdiCenaze yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Küllü Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirerek tabutuna sarıldı. Bir yakını cenaze aracının arkasından, "Onu götürmeyin, götürmeyin. Benimle kalsın" diyerek feryat etti.Olay sonrası kaçan amca teslim olduYaşanan olayın ardından olay yerinden panikle kaçan amca Ali K.'yi yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yeğeninin ölümüne neden olan amca öğle saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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