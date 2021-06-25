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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TTEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 4'ü ağır 11 kişi tedavi altına alındı

TTEKİRDAĞ - Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 4'ü ağır 11 kişi tedavi altına alındı



: - Hastane acil servis ve ambulans görüntüsü Tekirdağ 'da sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 4'ü ağır 11 kişi tedavi altına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.İlçedeki hastanelere çok sayıda kişi zehirlenme şüphesiyle başvurdu. Bu kişilerden 4'ü yoğun bakıma alındı, diğerlerinin de tedavisi sürüyor.Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen kişilerin verdiği bilgi üzerine ekiplerin Hıdırağa Mahallesi'ndeki sahte içki satıldığı iddia edilen büfede yaptıkları aramada, 27 litre sahte içki ve 30 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi.Kaçan iş yeri sahibi K.U’nun yakalanması için çalışma sürüyor.K.U’nun eşi N.U. gözaltına alındı.

Acil Servis Hastane Sahte İçki Zehirlenme Gözaltı 

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