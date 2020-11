Tsunamiden zarar gören tekne ve yatlar Kuşadası’na getirildi

-marinadan detay görüntü

- Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden sonra oluşan tsunami sırasında Sığacık marinada zarar gören 6’sı ağır hasarlı toplam 50 tekne ve yat Kuşadası'na getirildi.

Bir ay boyunca Kuşadası Setur Marina’da ücretsiz misafir edilecek olan çeşitli boyutlardaki yat ve teknelerin bakım çalışması başladı.

Cuma günü meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybederken, 1035 kişi de yaralanmış ve Seferihisar ile Sığacık’ta tsunami oluşmuştu. Deniz suyunun taşması sonucu özellikle Sığacık'taki marinada büyük çaplı hasar meydana gelirken 22 tekne batmış ve 43 tekne ise karaya oturmuştu. Depremin ardından İzmir'e destek olmak için seferber olan Kuşadası, Sığacık'taki tekne sahiplerini de unutmadı. 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki toplam 50 teknenin bir ay boyunca Kuşadası Setur Marina’da ücretsiz olarak misafir edilmesine karar verildi.

Kuşadası’na getirilen yat ve tekneler marinada bakıma alındı.İlk kez böyle bir deniz taşkını ile karşılaştıkDepreme denizde yakalanan yelken 62 yaşındaki yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı, “Deprem anında teknesiyle denizde tura çıktığını belirten yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı (62), "Deprem anında teknemle deniz turundaydım. Hava güzel olduğu için deniz durgundu. Ama 1-2 dakika sonra dalgaların teknenin sağ ve sol yanına şiddetli bir biçimde vurmaya başladığını hissettim. O anda bir gariplik olduğunu anladım. Hemen telefonla arkadaşlarımı arayıp ne olduğunu sordum. İzmir'de deprem meydana geldiğini öğrendikten sonra hızlıca Sığacık'a döndüm. Ancak marinaya yaklaştığım esnada girişin teknelerle kapandığını görünce rotamı Kuşadası'na doğru çevirdim" dedi.

Depreme sokakta yakalandığını belirten Bülent Satır ise, "Depremde ailemin güvenliğinden emin olduktan sonra Sığacık'a giderek teknemin durumunu kontrol ettim. Teknemin sadece üst kısımlarında maddi hasar olduğunu gördüm. Ardından Kuşadası'ndaki marinanın bize her konuda yardımcı olacağını öğrenince 1-2 gün bekleyip teknemle Kuşadası'ndaki marinaya geldim. Burada teknemle 1 ay boyunca kalacağım" diye konuştu.

Can Özcan isimli tekne sahibi ise, “Hayatımda ilk kez böyle bir deniz taşkını ve tsunami ile karşılaştım. Çok zor anlar yaşadık “ şeklinde konuştu.

1 ay boyunca misafir edeceğizTsunamiden zarar gören yat ve teknelerin 1 ay boyunca misafir edileceği Kuşadası Setur Marina Müdürü Hakan Telliği da "İzmir'deki deprem hepimizi derinden üzdü. Depremden hemen sonra Sığacık'taki marinanın yönetimiyle temasa geçip kendilerine yardım talebimizi ilettik. Şu an burada 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki 50 tekneyi 1 ay boyunca misafir edeceğiz. Kapımız Sığacık'taki bütün tekne sahiplerine sonuna kadar açık. Ayrıca, 40 tane kontenjan da Çeşme Marinamıza açtık. Bunun haricinde İstanbul, Marmaris ve diğer marinalarımızda gemici arkadaşlarımız, dalgıç arkadaşlarımız bu zor günde Sığacık’taki denizcilere yardım için gittiler ve destek oldular“ dedi.





