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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

köpeğin görüntüsü

Deprem Kamera Tsunami 

-tahta parçasına tutunması

( İZMİR -ÖZEL) İZMİR

- İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı. İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar'da tsunami de etkisini göstermişti. Bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yanda tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.
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