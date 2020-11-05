Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

-tahta parçasına tutunması



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı. İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar'da tsunami de etkisini göstermişti. Bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yanda tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.



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