Tsunami vuran Sığacık yaralarını sarmaya başladı

-temizlik yapan esnaf

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de 6.6 şiddetindeki depreminin merkez üstü olan Seferihisar ilçesinde yaralar sarılmaya başladı.

Tsunami vuran Sığacık Mahallesi'nde halk el ele verdi, su altında kalan iş yerlerinde hummalı bir çalışma başladı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahhallesi'nde yaralar sarılıyor. Esnaf el ele vererek iş yerlerini temizlemeye başladı.

Sular altında kalan ve balçığa bulanan Kaleiçi'nde ve dışında Belediye ekipleri yolları temizliğini yaparken yardım kuruluşları ise halka yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu. İlçede merkezinde çok az hasar olduğu, 57 kişinin yaralandığı 1 kişinin boğularak öldüğü, 1 kişinin ise depremde paniğe kapılarak kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Tsunami sonrası denize sürüklenen tekneleri ise kurtarma çalışmaları başladı.

Seferihisar Kaymakamlığı ise hasar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.





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