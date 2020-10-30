Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tsunami Sığacık’ı yerle bir etti

Tsunami Sığacık’ı yerle bir etti

-Sahilden genel ve detay görüntüler

Deprem Elektrik Kesintisi Tsunami Yükselen 

--Tsunami sonrası sahilden genel görüntüler
--Vatandaşlarla röportajlar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından İzmir’in Sahil ilçesi Seferihisar’ın Sığacık mahallesini tsunami vurdu. Deprem anında korkarak yardım isteyen 90 yaşındaki Laike Erçetin komsularının yardımı ile kapı önüne çıkarıldı. Depremin ardından bir anda oluşan tsunami ile birlikte sürüklenen Laike teyzenin cansız bedeni evinden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. İş yerleri sular altında kaldı Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kaldı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etti. Tekneler karaya oturdu Tsunami sonrası yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Tüm tekneler denizin çekilmesi ile birlikte karaya oturdu. Deprem faciasının ardından bölgeye yardım yağdı. Belediyeler ve yardım kuruluşları bölgeye intikal ederek vatandaşların yanında yer aldı. Sıcak çorba ve çay ikramında bulunulan vatandaşlar, iş yerlerini temizleme çalışması başlattı. Bölgedeki bazı kısımlarda yaşanan elektrik kesintisiyle vatandaşlar çalışmalarına günün ilk ışıklarında başlamak üzere ara verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Deprem Bölgesinden İlk KarelerDeprem Bölgesinden İlk Kareler
Büyük Felaketin Yıldönümüne 1 Gün Kala...Büyük Felaketin Yıldönümüne 1 Gün Kala...
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı