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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

aracın yanma görüntüsü

Hava Harekatı Tarım Teröristler İstihbarat 

-Hava harekat görüntüleri
-Fotoğraflar

( ANKARA -EK-FOTO)- Irak’ın kuzeyinde MİT operasyonu: 4 terörist etkisiz ANKARA

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında, 2'si sözde üst düzey olmak üzere 4 terörist, etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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