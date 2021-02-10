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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan nefes kesen Tatbikat: Eksi 30 derecede omuz omuza

TSK ve Azerbaycan Ordusu’ndan nefes kesen Tatbikat: Eksi 30 derecede omuz omuza

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ

( KARS ) KARS

Mayın Tarlası Efes Kış Tatbikatı Tatbikat Helikopter 


- Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, 1 Şubat tarihinde Kars’ta icra edilmeye başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllardaki “en kapsamlı kış tatbikatı” olarak nitelendirdiği tatbikatta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de yer alıyor. Tatbikat kapsamında, Kış-2021 Tatbikatı'na katılan bin 268 asker, kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, yaralı tahliye (Havadan helikopter, karadan zırhlı ambulans ve kar üstü araçla) gibi faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca, envantere yeni giren silah ve sistemlerin etkin olarak kullanıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste araç, değişik tür ve çapta 218 silah kullanıldı. İki yılda bir yapılan tatbikat, 1 - 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da son gün yapılacak Seçkin Gözlemci Günü’ne katılacak. (MH-
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