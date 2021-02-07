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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
TSK, Kış-2021 Tatbikatının hazırlıklarına devam ediyor

TSK, Kış-2021 Tatbikatının hazırlıklarına devam ediyor

Eğitimden Görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kış-2021 Tatbikatı kapsamında hazırlıklarına devam ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitime dair görüntüler paylaşılarak “Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde. Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi” ifadeleri kullanıldı.
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