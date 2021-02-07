TSK, Kış-2021 Tatbikatının hazırlıklarına devam ediyor



- Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kış-2021 Tatbikatı kapsamında hazırlıklarına devam ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eğitime dair görüntüler paylaşılarak “Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde. Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline 'Statik Atlayış Eğitimi' verildi” ifadeleri kullanıldı.



loading...