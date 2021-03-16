TSE ve Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

-Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Gazi Üniversitesi arasında ortak çalışma alanı, eğitim, belgelendirme, muayene, gözetim, deney ve kalibrasyonun belirlenmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.Türk Standartları Enstitüsü ile Gazi Üniversitesi arasında eğitim, belgelendirme, muayene, gözetim, deney ve kalibrasyon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışma programlarının oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. TSE Başkanı Adem Şahin, sanayi sektöründe birçok alanda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Malumlarınız olduğu üzere TSE; standart hazırlama, belgelendirme, deney, kalibrasyon, eğitim, muayene ve gözetim alanlarında sanayi sektörümüzün teknik alt yapısının güçlendirilmesi, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması ve belirleyici rol üstlenebilmesi amacıyla sanayicilerimiz ile birlikte oldukça faydalı çalışmalar yürütmektedir” dedi.

“Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracağız”Yapılan anlaşmanın olumlu getirisinden bahseden Şahin, ”Ülkemizin kalite alt yapısını güçlendireceğiz. Özel sektör ve kamu yatırımları ile ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracağız. Mühendislik ve test hizmetleri alanlarında iş birliklerini geliştireceğiz. Gerektiğinde üçüncü tarafların da yer alacağı şekilde araştırma-geliştirme projelerinin kurgulanması ve gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlayacağız. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde fizibilite çalışmaları yürüteceğiz” diye konuştu.

“Gazi Üniversitesi bünyesinde akreditasyon ihtiyacı bulunan laboratuvarların akreditasyonu süreçlerini beraber yapacağız”İş birliği kapsamında panel, sempozyum gibi organizasyonlar düzenleneceğini belirten Şahin, "Gazi Üniversitesi teknik birimlerince Türk Standartları Enstitüsü’nün teknik personeline ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesini sağlayacağız. Karşılıklı danışmanlık, bilirkişi hizmetleri ile benzer teknik iş birliği hususları ve lisansüstü programlarda kolaylık sağlayarak iş birliği yapacağız. TSE tarafından uygunluk değerlendirme ve standardizasyon hizmetlerinde Gazi Üniversitesi'ne eğitim vereceğiz. Gazi Üniversitesi birimlerindeki öğrenciler, öğretim elemanları ve Gazi Teknopark bünyesindeki şirketler ‘Test ve Kalibrasyon Hizmet’ alımlarında TSE tarafından verilen hizmetlerimizden faydalanabilecekler. Ayrıca Gazi Üniversitesi bünyesinde akreditasyon ihtiyacı bulunan laboratuvarların akreditasyonu süreçlerini beraber yapacağız” dedi.

“Standartlarımız dünyada sürekli gelişmekte, ülkemiz de buna paralel olarak gelişmekte”İş birliğinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “TSE çalışmalarından nasıl istifade edebiliriz, bundan önceki süreç içerisinde büyük desteklerini gördüğümüzü kurumsal olarak biliyoruz. Tabii bu standartlarımız dünyada sürekli gelişmekte, ülkemiz de buna paralel olarak gelişmekte olan çalışmalardan nasıl istifade edebiliriz dediğimizde sayın başkanımız bize bütün kapıları açtı. Süratle çalışmaları yapıldı. Biz bugün hem iadeyi ziyaret yapmak hem de başkanımız bu iş birliği protokolünü imzalamak için buradayız. Gazi Üniversitesi olarak ülkemizin araştırma üniversitesinden biri olarak bizde güzel hizmetler yapacağımızı, sizin güçlü yönlerinizden istifade edeceğimizi ve bizim de akademik ekibimizden de hangi konuda ihtiyaç olursa o konularda size destek vereceğimizi burada açık yüreklilikle ifade etmek isterim. İmzalayacağımız protokolün her iki kurum için de hayırlı uğurlu olmasını dileriz” şeklinde konuştu.





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