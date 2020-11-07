Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi - PHILADELPHIA

Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi - PHILADELPHIA

, - Trump ve Biden destekcilerinden görüntüler - Philadelphia'da ulusal muhafızlar sokaklara indiPHILADELPHIA (AA) - ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.
ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.Trump destekçileri daha çok ''Trump - Pence'' ve ''Oyları çalmaya son verin'' yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise ''Tüm oylar sayılmalı'' ve ''Trump - Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.Trump'ın başta önde götürdüğü Pennsylvania eyaletinde posta yoluyla gönderilen oylar sayılmaya başlayınca yarış, Biden lehine döndü.Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Yarış Başkanlık Yarışı Protesto Delphi Başkanlık Seçimi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!Trump ABD Başkanı Oldu, Capsler Patladı!
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı