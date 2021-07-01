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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trump, Teksas’ta durdurulan sınır duvarı inşaatında konuştu

Trump, Teksas’ta durdurulan sınır duvarı inşaatında konuştu

Trump'ın açıklamaları

Dera Uyuşturucu Laboratuvar Borat Irak 

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( TEKSAS ) - TEKSAS

- Eski ABD Başkanı Donald Trump Teksas’ta, Teksas valisi Greg Abbott ile Rio Grande’de ile inşaatı yarım kalmış olan sınır duvarı önünde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldiğinden bu yana sınırdaki karmaşanın arttığını belirten Trump, “sınırı güvenli kılmak için bütün başkanlardan daha çok şey yaptım” dedi.
Biden’ın 5 aylık yönetimi boyunca Amerikalıları savunmasız bıraktığını iddia eden Trump, Teksas’ın federal yönetimin eksikliğini kapatmak için eyalet bütçesinden harcama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Trump, “Bu sınıra bakın. Bu bitmemiş duvarı görüyorsunuz. Bu Biden’ın hatası” dedi.
Trump, kendi döneminde fentanilin bir problem olmadığını belirterek “ancak şimdi ülkeye döküldüğünü duyuyorum” dedi.
Trump başkanlığı döneminde uyuşturucu hammaddesi fentanilin ülkeye yasa dışı yollardan sokulmasını duvar için bir sebep olarak göstermişti. Seçimlere de gönderme yapan eski başkan Trump “Biden ülkemizi yok ediyor ve bütün bunlara sahte seçimle başladı” dedi.
Trump “Biden kumsala gidip yatmalı. Eğer Biden hiçbir şey yapmamış olsaydı şimdi en güçlü sınıra sahip olurduk” dedi.
ABD’nin Obama döneminde Çin’de COVID-19 virüsünün çıktığı iddia edilen Wuhan laboratuvarına para verdiğini söyleyen Trump kendi döneminde bunun durduğunu belirtti.
Konuşmasının satır aralarında gelecek dönem başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceğinin sinyallerini veren Trump ayrıca yaklaşan seçimlerde Vali Greg Abbott’a tam desteği olduğunu belirtti.
(MÇ-Y)
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