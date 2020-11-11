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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında - Trump, Gaziler Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti

- Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında - Trump, Gaziler Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti

Trump'ın eşi ile birlikte alana gelişi

Canlı Yayın Saygı Duruşu Kamera 

-törenden detaylar

( VIRGINIA ) - Trump seçim gecesinden sonra ilk kez kamera karşısında- Trump, Gaziler Günü’nde Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti VIRGINIA

- ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka açık olan ve canlı yayınlanan bir programa katıldı.
Trump, 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle Virginia eyaletindeki Arlington Ulusal Mezarlığını ziyaret etti. Trump'a eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de eşlik etti. Törende saygı duruşunun ardından kalıntıları tespit edilmemiş hayatını kaybeden ABD askerlerine adanmış bir anıt olan Meçhul Asker Mezarına çelenk konuldu.
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