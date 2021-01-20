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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump’ın yardımcısı Pence, Biden’ın yemin törenine katıldı

- Trump’ın yardımcısı Pence, Biden’ın yemin törenine katıldı

Pence’in gelişi

Yemin Töreni 

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(WASHINGTON) WASHINGTON

- Donald Trump’ın Yardımcısı Mike Pence, 46. ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın yemin törenine katıldı.
ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım’da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Dünyanın merakla beklediği yemin törenine katılan isimler dikkat çekti. ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Biden’ın yemin törenine katılmayacağını açıklarken Trump’ın yardımcısı Mike Pence törene katılacağını açıklamıştı. Pence, törene eşi ile birlikte katıldı.
Pence’in yanı sıra ABD’nin 42. Başkanı Bill Clinton, 43. Başkanı George W. Bush, 44.Başkanı Barack Obama ve eşi de törende yer alındı.
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