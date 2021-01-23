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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Trump'ın Senato'daki azil yargılaması 8 Şubat'tan sonra görülecek

- Trump'ın Senato'daki azil yargılaması 8 Şubat'tan sonra görülecek

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer

(WASHINGTON) WASHINGTON

Lyon Nato 


- ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın kanlı Kongre baskını nedeniyle Senato'daki azil davasının 8 Şubat'tan sonra başlayacağı duyuruldu. ABD'de geçtiğimiz 6 Ocak'ta destekçilerinin Kongre baskınından sorumlu tutulan eski Başkan Donald Trump'ın azil metninin Temsilciler Meclisi tarafından Pazartesi günü (25 Ocak) Senato’ya sunacağı açıklanmıştı. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın azil yargılamasının 8 Şubat'tan sonra başlayacağını duyurdu. Schumer, bu tarihin dava ile ilgilenecek yetkililere ve Trump'ın ekibine duruşmaya hazırlanmak için daha fazla zaman vereceğini ifade etti.
Schumer, "Bu süre zarfında Senato, kabine adaylıkları ve salgın sırasında acı çeken milyonlarca Amerikalı için rahatlama sağlayacak olan Covid-19 yardım tasarısı gibi Amerikan halkı için başka işler yapmaya devam edecek" dedi.
Takvime göre Temsilciler Meclisi, ön duruşma dosyasını hazırlayacak ve Trump'ın savunma ekibi, 2 Şubat'ta görevden alma suçlamasına dair cevap verecek. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi ise 8 Şubat'ta olacak. Böylece Trump'ın Senato'daki yargılanmasına 9 Şubat'ta başlanabilecek. Senato'da Trump'ın suçlu bulunması için 3'te 2 oranında oy çokluğu gerekiyor. Yani Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmının da Trump'a karşı oy vermesi gerekiyor.
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