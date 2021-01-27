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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Trump hakkında hazırlanan azil maddesi Senato'ya gönderildi

- Trump hakkında hazırlanan azil maddesi Senato'ya gönderildi

Belgenin Senato'ya götürülmesi

Nato 

-detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınından sorumlu tutulan önceki ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili "isyana teşvik" suçlamasıyla hazırlanan azil maddesi Senato'ya resmen iletildi. ABD'de geçtiğimiz 6 Ocak'ta destekçilerinin Kongre'yi basmasından sorumlu tutulan önceki ABD Başkanı Donald Trump hakkında Demokratlar tarafından hazırlanan azil metni Senato'ya resmen gönderildi. Senato'da savcı olarak yer alacak 9 Temsilciler Meclisi üyesi, kanlı Kongre baskını için "isyana teşvik" suçlamasıyla hazırlanan azil metnini sembolik törenle Senato'ya yürüyerek elden verdi. Öte yandan Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato'daki yargılama sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.
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